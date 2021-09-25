В столице Сомали произошел взрыв, есть погибшие

Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на КПП возле президентского дворца в Сомали, погибли восемь человек, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы подтверждаем, что восемь человек, большинство из них мирные граждане, погибли, и семь получили ранения при взрыве автомобиля" , - заявил представитель полиции Ахмед Муди.

По словам очевидцев, взрыв произошел в тот момент, когда полиция на КПП остановила автомобиль для рядовой проверки.

Ответственность за взрыв взяли боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", по их словам, атака была направлена на КПП при президентском дворце. Группировка имеет связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".