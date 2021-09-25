Немецкие чиновники давят на Украину из-за сомнительного долга – Der Spiegel

В Нацбанке Украины не видят оснований для выплаты десятков миллионов евро мюнхенской фирме, которая через немецких чиновников давит на украинскую власть с требованием вернуть сомнительный долг времен 90-х – якобы за поставку аппаратов компьютерной томографии производства Siemens, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в расследование немецкого издания Der Spiegel, в подготовке которого участвовали журналисты программы "Схемы".

По данным Der Spiegel, немецкие чиновники с 2018 года требовали от Украины в пользу компании Varex от 40 млн евро – якобы за поставку аппаратов компьютерной томографии производства Siemens согласно подписанному еще в 1991-м году контракту.

Среди этих чиновников – федеральный министр экономики и энергетики Германии, два государственных секретаря парламента в его министерстве и два депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (один бывший).

"Федеральный министр экономики Петер Альтмаер написал срочные письма в Киев в отношении Varex, а его министерство направило официальную "делегацию" в Украину под руководством депутата Бундестага от ХДС. Государственный секретарь парламента Альтмаера Томас Барайс – также от ХДС – оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности" , - говорится в расследовании Der Spiegel.

Немецкая компания Varex утверждает, что задолженность украинского правительства, которая, по подсчетам самой компании, с процентами уже достигла одного миллиарда евро, "обеспечивается" гарантийным письмом, выданным Национальным банком Украины в 1991 году.

Varex обращалась к НБУ, однако, по информации Der Spiegel, в 2017 году тогдашняя руководитель учреждения Валерия Гонтарева направила компании письмо в ответ, в котором говорилось, что "гарантия" от 1991 года не является приемлемой. По ее словам, в документе отсутствуют суммы, срок действия, упоминание о самой компании Varex и, соответственно, обязательства Нацбанка перед ней.

Нынешнее руководство НБУ в ответ на запрос "Схем" подтвердил эту мысль: "Предоставленная копия документа под названием "гарантия" не является банковской гарантией в соответствии с законодательством Украины и не может быть основанием для уплаты средств Национальным банком Украины".

Varex оставила без ответа вопрос о несоответствии в документе. Адвокат Майкл Филиппи сообщил Der Spiegel, что копии всех соответствующих документов были предоставлены Министерству экономики. Оригиналы, включая государственную гарантию, хранятся "в безопасном месте".

Министерство экономики Германии также не ответило на вопрос о содержании вышеупомянутого документа. Представитель ведомства лишь заявил, что за этим делом "следили с 1990-х годов" и "с тех пор были неоднократные обращения к чиновникам Украины".

Издание также пишет, что Varex "был активным в склонном к коррупции бизнесе медицинских технологий". Компания, говорится в расследовании, действительно имеет сомнительное прошлое: в 90-х она попала в Украину в громкий коррупционный скандал – с выкупом доли общего украинского-германского предприятия "Донкавамет". Компания Varex уже давно подозревается в том, что она платила украинским политикам, хотя в фирме все обвинения опровергают.

"Схемы" обратились в Офис президенту Украины с просьбой подтвердить, действительно ли имели место упомянутые в расследовании Der Spiegel факты давления немецкой стороны с требованием компании с сомнительной репутацией и коррупционным прошлым вернуть старый долг. Ответа пока нет.