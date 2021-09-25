В Украине подорожает свинина: как изменится стоимость

В Украине цена закупки свиней убойных кондиций сейчас составляет 47,5-49,5 грн/кг. При этом уже на грядущей неделе стоимость может вырасти до 48-50 грн/кг. Кроме того, выросли цены и на другие виды мяса, сообщает Обозреватель.

Это связано с плановым ходом продажи в течение недели и уменьшением объемов предложения от нескольких крупных игроков рынка. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации "Свинари Украины".

Как говорят представители мясоперерабатывающей отрасли, уровень закупочных цен в большинстве случаев останется неизменным. При этом отдельные заготовители заявляют, что хотя средняя убойная масса свиней выросла с лета до стандартных кондиций.

Однако предложение мяса свиней пока не почувствовало сезонного роста. Мясопереработчики указывают также на подорожание других видов мяса.

Стоит отметить, что в 2021-м рекордно выросли цены на удобрения. Это может привести к подорожанию продуктов питания во всем мире. Стоимость некоторых синтетических питательных веществ достигла самого высокого уровня со времен финансового кризиса, что может означать более слабые урожаи и подорожание продуктов уже в 2022 году.