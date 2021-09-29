Почему женщины в возрасте не стесняются своего тела

Однажды читатели издания The Village обратили внимание на интересный факт. Они заметили, что женщины в возрасте меньше стесняются в раздевалках. Если молодые девушки с хорошими внешними данными обычно стыдливо прячутся за дверцами, а в парилке кутаются в полотенце, а иногда и вовсе остаются дома, потому что недовольны своим телом, то старшее поколение чувствует себя более раскованно, сообщает Обозреватель.

Наслаждаются водичкой в бассейне, жарким воздухом в сауне, и, кажется, совсем не думают о том, как их могут оценить окружающие. Почему так?

- Женская раскованность, уверенность в своем теле не зависит напрямую от возраста, веса, подтянутости фигуры и состояния мышц. На нее не влияет тургор кожи и количество морщин. Просто есть определенная черта, до которой к женскому телу предъявляется множество требований. Пока женщина находится в репродуктивном возрасте, скажем так, с нее не слезут. В информационном поле бесконечно сравнивают с идеалом ее живот, ноги, грудь, голени. Каждую часть ее тела. При этом у женщины еще нет опыта и сил противостоять стереотипам.

- Если женщина осваивает этот навык, то с возрастом она становится довольна своим телом в большей степени, чем в юности. Если нет, то переживает из-за возрастных изменений и стесняется недостатков все больше и больше с каждым годом. Но есть тот водораздел, который выравнивает всех. Выйдя из репродуктивного возраста, скажем так, женщина как будто получает второе дыхание в восприятии себя.

- Тело, которое еще недавно должно было соответствовать, покорять, привлекать теперь вообще ничего не должно, и женщина ничего не должна. И может заниматься своими делами, общаться, дружить. Я обратила внимание, что женская дружба, отодвинутая на второй план заботами о семье и детях, часто выходит на первый план. Они такие милые, эти дамочки, бегающие стайками в бассейн или на осеннюю аллею, на выставку или в театр. Они щебечут, веселятся, обсуждают что-то… Чем-то похожи на девочек-подростков в том возрасте, когда дружба для них самое главное.

Знаете, к ним как будто возвращается что-то, к этим женщинам. Какая-то легкость что ли, отсутствие обязательств. Ведь всю свою взрослую жизнь мы, по-сути, обвешаны обязательствами. Мы должны детям, должны родителям, должны держать себя в тонусе, что-то доказывать, куда-то бежать. А пожилые женщины уже ничего никому не должны.

И красивыми они не должны быть тоже. С чем им себя сравнивать, с моделями в инстаграме? Они уже давным-давно в другой лиге.

Тело нужно им не для того, чтобы вызывать ажиотаж мужчин и зависть женщин. Оно нужно для того, чтобы наслаждаться водой и солнцем, паром и жаром, чтобы гулять, вдыхать, болтать, дружить… Они молодцы, эти женщины старшего возраста. Они постигли важную истину в своей жизни, и стали свободнее.