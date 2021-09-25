Журналисты узнали, как получить Windows 11 бесплатно

Стал известен способ бесплатного получения операционной системы Windows 11, сообщает УНИАН.

В числе первых ее можно получить через программу Release Preview, пишет издание The Verge.

Сообщается, что компания Microsoft выпустила релизную версию Windows 11 для пользователей программы Release Preview. Те, кто хочет установить ОС на свой компьютер могут получить ее в первую очередь и раньше официального релиза.

Как получить Windows 11

Нужно зайти на сайт Microsoft и зарегистрироваться в программе предварительной оценки Release Preview.

Нужно зайти в настройки системы и привязать свой аккаунт к профилю участника названной программы тестирования.

Необходимо принять пользовательское соглашение компании и перезагрузить компьютер.

После перезагрузки необходимо вернуться в настройки и убедиться, что в разделе с обновлениями появился баннер, предлагающий поставить Windows 11.

Windows 11: что о ней известно

Напомним Microsoft назначила дату выхода новой операционной системы Windows 11 на 5 октября.

Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление на соответствующих компьютерах (ПК) с Windows 10. Кроме того, некоторые модели ПК поступят в продажу уже с предустановленной новой операционной системой Windows 11.

Как сообщается в блоге Microsoft, Windows 11 позволит повысить производительность устройств и эффективность работы с приложениями.

Также в компании сообщили, что бесплатное обновление до Windows 11 будет происходить поэтапно. В частности, процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября и будет проходить в несколько этапов для повышения качества.