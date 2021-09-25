Венедиктова объяснила, почему затянулось дело Ан-26

Защита бывшего командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова затягивает передачу в суд дела о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области, сообщает Корреспондент.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook в годовщину трагедии.

По ее словам, следствие предоставило сторонам дела доступ к материалам еще 5 мая и в настоящее время потерпевшие и их представители, а также четверо подозреваемых со своими защитниками уже ознакомились с ними. Еще один фигурант и его защитник на завершающем этапе ознакомления.

"Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу в ГБР не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования", – заявила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, адвокаты Сергея Дроздова "затягивают рассмотрение" ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы судьи.

"Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца. 20 сентября судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего ВВС на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд" , – добавила она.

Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. Он совершал учебный полет, в результате которого погибли 26 человек. Выжил только один курсант.

В ГБР заявили, что причиной авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом была совокупность ошибок командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.