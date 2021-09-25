В Белом доме провели "Саммит четверки"

В США 24 сентября состоялся саммит участников четырехстороннего диалога по безопасности ㅡ "Саммит четверки" (Quad summit) ㅡ с участием лидеров Индии, Австралии и Японии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, где обнародовали совместное заявление лидеров четырех стран.

Так, президент США Джо Байден принимал у себя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Японии Йошихиде Сугу.

It was an honor to host the Prime Ministers of Australia, India, and Japan this afternoon for the first-ever in-person Quad Leaders Summit. We share a common vision for the future, and we’re coming together to meet the key challenges of the 21st century. pic.twitter.com/OQYRvzkqeQ — President Biden (@POTUS) September 24, 2021

Их встреча длилась около двух часов. Поводом для саммита лидеры стран назвали возможность переориентировать себя и мир на Индо-Тихоокеанский регион, где сейчас обостряется политическое противостояние.

В частности, в совместном заявлении лидеры стран указали, что "взяли на себя обязательства способствовать свободному, открытому, основанному на правилах порядка, что укореняется в международном праве для укрепления безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Some glimpses of the QUAD Summit ⬇️ pic.twitter.com/xfhddHLp1S — Arindam Bagchi (@MEAIndia) September 24, 2021

Лидеры "четверки" заявили о поддержке верховенства права, свободы судоходства и перелетов, мирного разрешения споров, демократических ценностей и территориальной целостности государств.