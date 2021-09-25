В Белом доме провели "Саммит четверки"
В США 24 сентября состоялся саммит участников четырехстороннего диалога по безопасности ㅡ "Саммит четверки" (Quad summit) ㅡ с участием лидеров Индии, Австралии и Японии, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, где обнародовали совместное заявление лидеров четырех стран.
Так, президент США Джо Байден принимал у себя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Японии Йошихиде Сугу.
Их встреча длилась около двух часов. Поводом для саммита лидеры стран назвали возможность переориентировать себя и мир на Индо-Тихоокеанский регион, где сейчас обостряется политическое противостояние.
В частности, в совместном заявлении лидеры стран указали, что "взяли на себя обязательства способствовать свободному, открытому, основанному на правилах порядка, что укореняется в международном праве для укрепления безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".
Лидеры "четверки" заявили о поддержке верховенства права, свободы судоходства и перелетов, мирного разрешения споров, демократических ценностей и территориальной целостности государств.