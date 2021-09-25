Россия не отводит войска после учений с Беларусью

Командование Вооруженных сил Украины не фиксирует массового возвращения российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью "Запад-2021", в которых приняли участие 200 тысяч солдат РФ, сообщает Сегодня.

Об этом "Радио свобода" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Он рассказал, что несмотря на то, что совместные учения России и Беларуси закончились еще 16 сентября, войска РФ не спешат возвращаться на место своей постоянной дислокации.

Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений "Запад-2021"- ред.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации, — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что эти батальйонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. Каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.

Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе, — добавил он.

Кроме этого, Залужный сказал, что есть военные, которые возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Госдуму, поэтому некоторые перемещения фиксируются, "но расслабляться совсем мы на сегодня не можем".

Что известно об учениях "Запад-2021"