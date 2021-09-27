Стала известна дата премьеры грандиозного шоу "Маска"

Телеканал "Украина" назвал дату выхода грандиозного шоу "Маска" – премьера состоится 23 октября в 21:00. Организаторы сообщают, что второй сезон будет еще более впечатляющим и интригующим, сообщает Обозреватель.

Зрители увидят 20 абсолютно новых героев, при том, что состав жюри остался неизменным. После успеха первого сезона организаторы получили огромное количество заявок от селебритис на участие в шоу (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По словам директора департамента развлекательных программ телеканала Анатолия Сябро, главными критериями для попадания были умение перевоплощаться в других персонажей и менять тембр голоса, чтобы ввести судей в заблуждение.

Фея - участница шоу "Маска". Источник: Пресс-служба канала "Украина"

Известно, что участники во время отбора выполнили около 30 песен разных жанров и на разных языках, чтобы показать свои навыки. Организаторы сообщают, что легче всего было работать с непрофессиональными исполнителями, так как их только нужно было научить петь. В то время, как профессионалов, наоборот – переучить и изменить их собственную манеру исполнения. По условиям шоу, 40% участников были опытными певцами, а 60% – артистами из народа.

Участник шоу, которого связывают с Поляковой и Кароль. Источник: Пресс-служба канала "Украина"

Режиссеры проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман раскрыли секреты грандиозных номеров. По их словам, отдельные номера настолько сложны, что участникам сложно даже двигаться на сцене, а в некоторых постановках они сами будут принимать участие.

Новый участник шоу – Робот. Источник: Пресс-служба канала "Украина"

Ведущий шоу Владимир Остапчук. Источник: Пресс-служба канала "Украина"

Кроме старого состава судей, – Насти Каменских, Ольги Поляковой, Андрея Данилко и Dzidzio, неизменным останется и ведущий – Владимир Остапчук.