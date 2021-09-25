В Китае заговорили о ядерном ударе по США

Китайский дипломат считает, что Пекин должен отказаться от политики "не использования ядерного удара первым", сообщает Корреспондент.

Бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне роста присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила британская газета Daily Mail.

Ша Цзукан подчеркнул, что Пекин должен отказаться от политики "не использования ядерного удара первым", чтобы дать отпор формируемым новым альянсам в АТР.

Кроме того, дипломат отметил, что текущая политика КНР, которая действует с 1960-х годов, дала Пекину "моральное превосходство", однако она неприемлема до тех пор, пока США и Китай не договорятся о том, что ни одна из сторон не нанесет ядерный удар первым.

Как отмечает газета, соответствующее заявление Ша Цзукан сделал на той же неделе, когда США Великобритания и Австралия объявили о создании нового союза AUKUS.

Как известно, Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Такое решение вызвало крупный скандал в Европе, поскольку Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок.