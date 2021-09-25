Укртелеком с 1 октября повышает стоимость связи

Крупнейший в стране оператор фиксированной связи "Укртелеком" предупредил своих клиентов о повышении абонентской платы за пользование услугой телефонии с 1 октября, сообщает UBR.

Как рассказали в пресс-службе компании, изменение стоимости пакетных услуг касается только тех абонентов домашней телефонии, которые отдают предпочтение использованию пакета с включенными минутами для звонков на номера мобильных операторов и междугородние звонки.

"Стоимость таких пакетов увеличивается на 40 грн в месяц, при этом в них добавляется от 200 до 500 дополнительных минут для звонков на мобильные номера. Фактически, это увеличение размеров пакетных предложений, для которого существуют экономическое и рыночное обоснования", – отметили нам в "Укртелекоме" .

Так, например, абонентам тарифного плана "Домашний Безлимитный" предлагается 500 дополнительных минут всего за 8 копеек за минуту. "В целом же с октября с пакетом "Домашний Безлимитный" теперь можно общаться с мобильными абонентами 1000 минут, 1000 минут по стране", – добавили в компании .

Стоимость пакетных предложений будет составлять от 164 до 189 грн в месяц, в зависимости от выбранного предложения.

Для абонентов, не пользующихся пакетными предложениями, стоимость тарифного плана не меняется.