Укртелеком с 1 октября повышает стоимость связи
Крупнейший в стране оператор фиксированной связи "Укртелеком" предупредил своих клиентов о повышении абонентской платы за пользование услугой телефонии с 1 октября, сообщает UBR.
Как рассказали в пресс-службе компании, изменение стоимости пакетных услуг касается только тех абонентов домашней телефонии, которые отдают предпочтение использованию пакета с включенными минутами для звонков на номера мобильных операторов и междугородние звонки.
"Стоимость таких пакетов увеличивается на 40 грн в месяц, при этом в них добавляется от 200 до 500 дополнительных минут для звонков на мобильные номера. Фактически, это увеличение размеров пакетных предложений, для которого существуют экономическое и рыночное обоснования", – отметили нам в "Укртелекоме".
Так, например, абонентам тарифного плана "Домашний Безлимитный" предлагается 500 дополнительных минут всего за 8 копеек за минуту. "В целом же с октября с пакетом "Домашний Безлимитный" теперь можно общаться с мобильными абонентами 1000 минут, 1000 минут по стране", – добавили в компании.
Стоимость пакетных предложений будет составлять от 164 до 189 грн в месяц, в зависимости от выбранного предложения.
Для абонентов, не пользующихся пакетными предложениями, стоимость тарифного плана не меняется.
"Мы считаем, что увеличение количества пакетных минут за очень конкурентную стоимость минуты звонков на мобильные номера позволит нашим абонентам общаться больше", – подытожили в "Укртелекоме".