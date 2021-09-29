Белый или ржаной: какой хлеб самый безопасный

Тяжело представить украинца, который не любит хлеб. Тем более сейчас, когда существует так много видов этого вкусного, но не всегда полезного и достаточно спорного продукта. Согласно исследованиям – среднестатистический украинец в среднем съедает 97 кг хлеба, булочек, макаронных изделий в год, а в месяц – 8 кг. При этом мнения экспертов в этом плане расходятся, кто-тот советует все же есть хлеб, кто-то же наоборот – категорически отказаться, сообщает Обозреватель.

Диетолог Светлана Фус подробно рассказала в своем посте в Facebook все о хлебе, его видах, пользе и вреде, а также о том, как правильно выбрать самый полезный.

Как приготовить вкусный хлеб

Эксперт заявила, что большинство людей едят очень много хлеба, начиная с завтрака – бутерброд с хлебом, на обед могут есть даже с картофелем и макаронами и заканчивая ужином – снова хлеб с чем-то. Вот так за день набегает 250 – 350 г, а то и больше хлебобулочных изделий и макарон. Однозначно, стоит подумать об альтернативе в виде каш, бобовых, чтобы не переусердствовать с количеством потребляемого хлеба.

Диетолог рекомендует со всех видов хлеба: пшеничный, ржаной, многозерновая, цельнозерновой выбирать именно темный цельнозерновой, так как он выпекается из обойной муки цельнозерновый злаковых, поэтому содержит больше витаминов, минералов и пищевых волокон.

Его употребление, как и блюд из других цельных зерен снижает риск сердечных заболеваний, диабета, ожирения и рака. Эксперт советует при покупке такого хлеба учитывать, что не каждый темный хлеб есть цельнозерновой.

Цвет не всегда определяет его состав. Давайте также помнить, что многозерновой хлеб – это не то же самое, что и цельнозерновой.

Касаемо белого хлеба Фус отметила, что к сожалению польза такого продукта лишь в том, что он является источником быстрых и дешевых калорий. Также диетолог добавила, что белый хлеб выпекается из высокосортной белой пшеничной муки, лишенной ценных питательных веществ. Он содержит мало клетчатки, поэтому не дает длительного ощущение сытости. Фус советует есть хлеб, но это должен быть – цельнозерновой и не больше 100 г в день.