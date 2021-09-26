Праздник 26 сентября: запреты, традиции и приметы
26 сентября 2021 года по православной традиции отмечается день святого Корнилия, римского сотника, творившего своей молитвой чудеса. В народе этот праздник принято называть Корнилов день, Корнилье или Корнилий. Раньше считалось, что сегодня нужно убрать последние корневые овощи с огорода, сообщает РБК-Украина.
Традиции 26 сентября
В народе верили, что Корнилье - отличный день для проведения ритуалов и обрядов, чтения заговоров на счастливую дорогу. Люди посещали храм, а по пути домой нельзя было ни с кем разговаривать.
Из собранных овощей предки в этот день готовили различные блюда. В особом почете была редька, которая считалась королевой овощей. Ей приписывали чудесные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора.
С овощем обращались очень бережно, заготавливая его в погребе на длительное хранение.
Интересно, что если девушке не нравился парень, она не тыкву ему выносила, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.
Что нельзя делать в этот день
- Гулять свадьбы и свататься - считалось, что такой брак будет несчастным.
- Гадать с зеркалом - это к несчастью.
- Шумно веселиться - иначе будете потом плакать.
- Ругаться, нецензурно выражаться, обижаться, конфликтовать, ссориться.
- Переедать, совершать крупные покупки.
- Делать что-то важное в одиночку.
- Давать в долг или одалживать.
Приметы и поверья на 26 сентября
- Красная луна в небе - погода будет ветреной.
- Дождь сегодня - урожай будет хорошим.
- Теплый дождь сегодня - больше таких в этом году не будет.
- Если ребенок в этот день наестся блюд из репы - это укрепит ему разум.
- Не убрать до Корнилия урожай с огорода - дурная примета.
Человек, родившийся 26 сентября, умеет утешать добрым словом. Он проживет долгую и интересную жизнь, его камнем-оберегом является малахит.
День ангела сегодня празднуют:
Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте их!
Автор: Светлана Мащенко