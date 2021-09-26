Курс валют НБУ на 26 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 26 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 сентября, не изменился и составил 26.53 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 26 сентября 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 31.08 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 26 сентября 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 сентября 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 36.37 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 26 сентября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.70 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 26 сентября 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.74 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 26 сентября 2021 года.