Курс валют НБУ на 26 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 26 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 25 сентября, не изменился и составил 26.53 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 26 сентября 2021 года.
Курс евро остается стабильным на уровне 31.08 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 26 сентября 2021 года.
Курс рубля не изменился и составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 сентября 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 36.37 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 26 сентября 2021 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.70 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 26 сентября 2021 года.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.74 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 26 сентября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.527200
|EUR
|Евро
|31.084600
|RUB
|Рубль
|0.364580
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.368800
|CHF
|Швейцарский франк
|28.699800
|PLN
|Польский злотый
|6.742200