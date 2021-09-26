В США поезд сошел с рельсов: есть погибшие

В американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли три человека, еще 50 – пострадали, сообщает УНИАН.

Авария произошла рядом с населенным пунктом Джоплин.

На момент аварии в поезде было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

Для расследования причин аварии и всех обстоятельств Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов на место событий.

Фото: twitter.com/jacob_cordeiro

По информации CBS News, поезд сошел с рельсов в субботу, 25 сентября, в 16:00.

Несколько вагонов перевернулись на бок.