В США поезд сошел с рельсов: есть погибшие
В американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли три человека, еще 50 – пострадали, сообщает УНИАН.
Авария произошла рядом с населенным пунктом Джоплин.
На момент аварии в поезде было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.
Для расследования причин аварии и всех обстоятельств Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов на место событий.
По информации CBS News, поезд сошел с рельсов в субботу, 25 сентября, в 16:00.
Несколько вагонов перевернулись на бок.