Франция поделится вакциной от COVID-19 с другими странами – Макрон

Франция собирается пожертвовать бедным странам 120 миллионов доз вакцины от COVID-19. Ранее планировалось пожертвовать 60 миллионов доз, сообщает УНИАН.

Об этом заявил президент Франции Эманнуэль Макрон, передает France 24.

"Мы перейдем с 60 миллионов до 120 миллионов предложенных доз" , – отметил он.

"Несправедливость заключается в том, что на других континентах вакцинация, очевидно, проводится очень поздно. Мы должны идти быстрее" , – считает президент Франции.