Как избавиться от старого авто правильно: что нужно знать

Транспортные средства порой превращаются в обычный лом. Так происходит после серьезных аварий, они устаревают и не подлежат эксплуатации и продаже и занимают место в вашем гараже. Однако даже такие автомобили остаются зарегистрированными за своим владельцем, сообщает РБК-Украина.

Как избавиться от такого хлама правильно – читайте в материале ниже.

В первую очередь, нужно снять транспортное средство с государственной регистрации. Это можно сделать в любом сервисном центре МВД, и эта услуга называется "выбраковка автомобиля". Услуга для владельца транспортного средства бесплатная.

Как сделать выбраковку автомобиля в МВД

Нужно заполнить заявление установленного образца

Предоставить документ, удостоверяющий личность или нотариально заверенную доверенность

Идентификационный код

Если есть в наличии – свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки

Что делать, если нет свидетельства о регистрации

Для физических лиц: если нет номера или свидетельства о регистрации транспортного средства, придется писать объяснительную о том, куда они могли исчезнуть.

Для юридических лиц: понадобится акт служебного расследования, доверенность, копия решения собственника, приказ на назначение ответственного лица и акт на выбраковку.

Если номерные знаки или свидетельство о регистрации транспортного знака были похищены, то нужно постановление органа внутренних дел об открытии или отказе в открытии уголовного производства.

Когда в выбраковке могут отказать:

Если пакет необходимых документов отсутствует или неполный

Если идентификационный номер составных частей авто не соответствует с теми, которые указаны в документах

Если по результатам проверки авто по Единому государственному реестру транспортных средств и автоматизированной базе данных о розыске установлено, что автомобиль находится в розыске или под арестом.

Важно! После процедуры выбраковки транспортного средства восстановить регистрацию невозможно.