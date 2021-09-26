Как избавиться от неприятных запахов: простые способы

Приходишь домой – а там неизвестно откуда неприятно пахнет? К сожалению, такая неприятность может настичь каждого. Все это иногда раздражает. И от всего этого можно легко избавиться, сообщает 24 Канал.

Избавляемся от неприятных запахов

Испорченной пищи

Не было света, выключился холодильник, и квартира насквозь пропиталась запахами испорченной пищи? Не беда.

Все испорченное выбрось, а холодильник натри свежим лимоном. А потом поставь туда стакан с пищевой содой. Вот и все.

Лука

Съел луковицу, а потом вспомнил, что сегодня планировал целоваться (или на совещание идти, будь оно неладно)?

Прополощи рот теплой водой и пожуй кинзу, сельдерей или листок петрушки.

Чеснока

Не откроем Америку – способ тот же, что и с луком (пожуй петрушку или другие упомянутые травы).

Ну, если уж под рукой ничего из этого нет – погрызи кофейные зерна.

Пота

Если ты пропотел и неприятно пахнешь, не ищи дезодорант (поздно, друг – им следует пользоваться до того, как начнешь потеть).

Поэтому придется принять душ и переодеться.

Дыма

Это для ситуаций, когда из всего гардероба единственной чистой рубашкой оказалась та, в которой ты ездил на шашлыки.

Что делать? Возьми пылесос и пройдись им по одежке!

Краски

Если ты что-то красил уже неделю назад, а запах все еще в комнате – не паникуй.