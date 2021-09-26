Еще одна область стала соответствовать "оранжевой зоне"

По состоянию на 26 сентября 2021 года пять областей в Украине соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным Минздрава, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там возросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

Отметим, в "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой", но на свое усмотрение смотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений "желтой" зоны, то в ней запрещается очное обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников. Кроме того, накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID и само имеет 80% привитых работников.

Напомним, местные власти уже перевели Днепропетровскую область в "оранжевую" зону адаптивного карантина.

Автор: Сергей Новиков