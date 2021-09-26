Нефть заканчивает ростом третью неделю подряд

Цены на нефть закрепились выше $77/барр., удерживаясь вблизи 3-летнего максимума. Нефтяные котировки были поддержаны глобальными сбоями в добыче и сокращением коммерческих запасов, сообщает Enkorr.

Первая публичная продажа Китаем нефти из государственных запасов несколько ограничила рост цен.

Стоимость нефти Brent 24 сентября к 17:30 по Киеву составила $77,73 (+0,62%). Это самый высокий уровень с 6 июля, близкий к максимуму с октября 2018 г.. Баррель ноябрьской нефти WTI торговался по $73,61 (+0,42%) — максимум с августа

Цены на нефть в последние недели были поддержаны серьезными сбоями в Соединенных Штатах. На восстановление производства на американском побережье Мексиканского залива после серии штормов и ураганов в некоторых случаях могут потребоваться несколько месяцев. При этом простой отраслевых объектов, пострадавших от стихии, обернулся резким сокращением добычи в США и падением глобальных запасов.

По словам аналитиков и трейдеров, нефтеперерабатывающие предприятия США в поисках замены выпавшей из поставок нефти, добываемой в Мексиканском заливе, обратились к иракской и канадской нефти.

Цены на нефть марки Brent могут достичь $80/барр. к концу сентября из-за сокращения запасов, снижения добычи ОПЕК — некоторые участники группы так и не смогли увеличить производство — и повышения спроса на Ближнем Востоке, уверяют аналитики UBS.