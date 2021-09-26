Женский гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября

Женский гороскоп поможет представительницам прекрасного пола прожить эту неделю так, как им хочется, а не так, как уготовано судьбой, сообщает Слова и Фразы.

Женщина-Овен﻿

Овнам прекрасного пола астрологи настоятельно советуют следить за хорошими приметами на счастье и удачу. В веренице проблем совершенно точно будет что-то приятное, светлое и доброе. Некоторым представительницам этого Знака может показаться, что все происходящее уже было с ними раньше. Это будет результатом воздействия ретроградного Меркурия. Не нужно обращать внимание на эти мысли.

Женщина-Телец﻿

У Тельцов возможны ссоры с близкими людьми, в том числе с любимым мужчиной. Наиболее вероятны они в первые пару дней недели. Тельцам стоит немного усмирить свой своенравный характер, научиться терпимости. Это сохранит их женскую энергетику в целости.

Женщина-Близнецы﻿

Женщинам этого Знака необходимо фокусироваться на финансовой сфере жизни. Пришло время избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Сейчас идеальный момент для того, чтобы начать путь к финансовой и психологической независимости. Это время, когда процесс саморазвития будет сложен, но очень эффективен. Нужно проявлять самостоятельность и стремиться к гармонии с собой.

Женщина-Рак

Единственное, чем Меркурий и другие планеты навредят женщинам-Ракам, — спровоцируют у них рост лени и апатии. Заниматься делами и работой просто не захочется. В любовной сфере ночные светила останутся не у дел, но это не значит, что можно напрочь забыть о второй половинке и семье. Это идеальный период для общения, налаживания связи, поисков компромиссов и взаимной поддержки.

Женщина-Лев

Текущее расположение планет и звезд требует от Львов женского пола исправления прошлых ошибок и работы над собой. Женщинам этого Знака сейчас строго противопоказано находиться в одиночестве. Так у них могут появиться деструктивные мысли и сильно испортится настроение.

Женщина-Дева﻿

Самое главное для Дев сейчас — правильно выбирать наряды для работы, отдыха и любовных приключений. Правильный их выбор гарантирует Девам повышение удачи в самых разных сферах. Из-за ретроградного Меркурия пострадает их удача в финансовой сфере, но настроение останется позитивным.

Женщина-Весы﻿

Женщинам этого Знака может внезапно стать грустно в начале недели: это последствия негативного влияния планет. Нужно чаще улыбаться, и тогда грусть и отрицательные эмоции уйдут прочь. Психологи утверждают, что улыбка действительно помогает бороться с унынием и повышает женскую энергетику. Сила оптимизма подарит Весам удачу и вернет потерянную уверенность.

Женщина-Скорпион﻿

Представительницам данного Знака астрологи рекомендуют сфокусироваться на своем здоровье. Нужно больше гулять, заниматься физическими упражнениями. Это поможет ощутить прилив женской энергии и сил. Главное — не слишком сильно увлекаться, чтобы не устать еще сильнее.

Женщина-Стрелец﻿

Женщин-Стрельцов может ожидать встреча с неприятным человеком, который заразит их неуверенностью и негативом. В период с 27 сентября по 3 октября необходимо как можно меньше общаться с незнакомцами, спорить и вступать в конфликты. Не нужно распылять свои драгоценные силы попусту.

Женщина-Козерог﻿

Женщинам-Козерогам на этой неделе удастся начать новую жизнь. Все в руках этих сильных и независимых женщин. Они сами являются хозяйками своей судьбы, и для них пришло время в этом убедиться. Необходимо взять себя в руки и начать движение к успеху и радости прямо сейчас.

Женщина-Водолей﻿

У прекрасных Водолеев начинается идеальное время для работы, поисков новых идей и творчества. Нет времени бездельничать — пора действовать. При этом лучше не просить никого о поддержке. Женщины этого Знака справятся со всем сами.

Женщина-Рыбы﻿

Начало недели для Рыб окажется сложным. Астрологи советуют женщинам этого Знака заниматься проектами, на которые они возлагают большие надежды. Это удачное время для спокойных, но амбициозных Рыб, которые хотят покорить этот мир. В любви действует похожее правило: если хочется внимания мужчин, нужно начать самим проявлять инициативу.