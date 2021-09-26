Несколько палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными

По меньшей мере пять палестинцев были убиты военными Израиля в ходе вооруженных столкновений на Западном берегу реки Иордан в ночь на воскресенье, сообщает Укринформ.

Столкновения произошли на фоне арестов среди палестинцев, которые проводили службы безопасности Израиля в пяти разных местах на Западном берегу. Аресты были направлены на ячейку группировки ХАМАС, за которой израильтяне следили несколько дней и которая, по данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.

Глава пресс-службы армии обороны Израиля Ран Кохав сообщил, что убитые были членами ХАМАС. Он также сказал, что не может сказать с определенностью, предпримет ли ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля.