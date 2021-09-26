Комаровский назвал главные средства для профилактики COVID-19

Главными средствами для профилактики коронавируса COVID-19 являются проветривание помещений и вакцинация, сообщает УНИАН.

Стоит открывать форточки там, где это возможно, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, с людьми можно встречаться, но только на свежем воздухе.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно…" , – посоветовал медик.

Врач также высказался насчет ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Педиатр полагает, что штамм коронавируса "Дельта" вытесняет другие.