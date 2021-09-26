Комаровский назвал главные средства для профилактики COVID-19
Главными средствами для профилактики коронавируса COVID-19 являются проветривание помещений и вакцинация, сообщает УНИАН.
Стоит открывать форточки там, где это возможно, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский.
По его словам, с людьми можно встречаться, но только на свежем воздухе.
"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно…", – посоветовал медик.
Врач также высказался насчет ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Педиатр полагает, что штамм коронавируса "Дельта" вытесняет другие.
"Я бы хотел сказать: а что за сентябрь произошло нового в плане коронавируса? Практически ничего, кроме "Дельты", не осталось, будет только этот вариант…", – спрогнозировал медик.