Комаровский назвал главные средства для профилактики COVID-19

Комаровский назвал главные средства для профилактики COVID-19
Фото: Facebook

Главными средствами для профилактики коронавируса COVID-19 являются проветривание помещений и вакцинация, сообщает УНИАН.

Стоит открывать форточки там, где это возможно, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, с людьми можно встречаться, но только на свежем воздухе.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно…", – посоветовал медик.

Врач также высказался насчет ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Педиатр полагает, что штамм коронавируса "Дельта" вытесняет другие.

"Я бы хотел сказать: а что за сентябрь произошло нового в плане коронавируса? Практически ничего, кроме "Дельты", не осталось, будет только этот вариант…", – спрогнозировал медик.
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