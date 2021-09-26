Xiaomi намерена стать лидером мирового рынка смартфонов

Соучредитель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun; на фотографиях) поделился планами по развитию направления смартфонов. Китайская компания намерена и дальше укреплять положение на глобальном рынке, сообщает 3Dnews.

По оценкам Counterpoint Technology Market Research, во втором квартале текущего года в мировом масштабе было реализовано 323,1 млн умных сотовых аппаратов, что на 17 % больше по сравнению с результатом за аналогичный период 2020-го.

Фото Reuters

Лидером является южнокорейский гигант Samsung, контролирующий около 18 % отрасли. Компания Xiaomi смогла подняться на второе место, опередив Apple: их доли составили соответственно 16 % и 15 %.

Отмечается, что в период с апреля по июнь включительно Xiaomi реализовала более 52 млн смартфонов. Впервые по результатам квартала эта компания заняла второе место в рейтинге ведущих игроков мирового рынка.

Фото Reuters

Как теперь заявил господин Цзюнь, Xiaomi намерена выйти в лидеры на рынке смартфонов. Причём компания собирается не просто занять первое место, но и удерживать его длительное время.

Аналитики говорят, что результаты Xiaomi во многом будут зависеть от успеха на рынках за пределами родного Китая. Кроме того, специалисты указывают на необходимость упрощения схемы маркировки аппаратов компании.