NYT раскрыла подробности украинской миссии в Афганистане

Украина стала одной из немногих стран, которые отправили миссию для эвакуации людей в полностью контролируемый талибами Афганистан. Операция, которая должна была продолжаться пару часов, растянулась на несколько дней и неоднократно была на грани срыва. Талибы требовали официальных переговоров, а на местах царил хаос, сообщает Деловая столица.

Материал о спецоперации украинской разведки опубликовала газета The New York Times﻿.

Миссия началась утром 16 сентября и стала первой с тех пор американские войска покинули Афганистан.

С Кабула имели эвакуировать около 100 человек — украинцев и афганцев, находящихся в зоне риска.

Украинцы получили гарантии от талибов: мол, самолет может приземлиться в международном аэропорту Кабула и остаться там, пока эвакуированы садятся на борт, а затем безопасно вылететь — процесс должен был занять несколько часов.

В конце концов для возвращения команды в Киев понадобится семь дней, две поездки в Кабул и нервные переговоры с талибами. Правительство Талибана в течение нескольких дней отказывался освобождать людей. Боевики неоднократно меняли условия соглашения об эвакуации.

Как только украинский самолет приземлился в Кабуле 16 сентябр,я представители талибов заявили, что не позволят эвакуированным сесть на борт без письменного обращения украинского правительства в адрес "Исламского эмирата Афганистан".

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, это можно трактовать как акт признания их правительства, что украинская сторона категорически отказывается делать.

Самолет вернулся в Киев, прежде чем снова вылететь в Кабул 19 сентября. Военные ждали, пока команда на местах и официальные лица в Украине вели напряженные переговоры с чиновниками Талибана.

"Самая большая сложность заключалась в том, что не было иерархии власти. Каждый человек, который имеет хоть какую-то признак своего статуса, уверена, что она знает, что лучше. На решение каждого вопроса ушло много времени" , — сказал один из украинских офицеров, участвовали в операции, на условиях анонимности.

Буданов говорит, что несмотря на выход американских военных из Афганистана, украинская миссия продолжается.

"Большинство стран Запада, по моему мнению, не сделают чего-то, если это опасно. Мы живем с войной семь лет, поэтому наше понимание того, что опасно, несколько иное", — заявил он .

Украинская команда провела четыре дня и ночи на чартерном коммерческом авиалайнере. Иногда ее пугали непонятные звуки стрельбы, раздававшиеся возле самолета.

Люди, которых должны были эвакуировать, почти неделю прибывали ежедневно в 6:00 утра, надеясь сесть на рейс, и ждали в аэропорту почти 12 часов, прежде чем оставить его разочарованными.

Украинские офицеры рассказали, что спасательная миссия едва не сорвалась в среду вечером, за день до эвакуации. Тогда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен вылететь за 30 минут без эвакуированных, иначе его возьмут под контроль.

Украинские чиновники не сообщали подробностей о том, как они решили этот вопрос, однако сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также Вали Монавара — посла в Украине от предыдущего правительства Афганистана.

В конце концов эвакуация удалась: вечером 23 сентября самолет с украинцами и афганцами приземлился в Киеве, а полет стал "неожиданным спасательным кругом после того, как многие отказались от надежды на побег". Работники Красного Креста ждали эвакуированных в закрытом терминале международного аэропорта Борисполь с чаем и термоодеяло.

"Я ожидал эвакуацию полтора месяца, но мы с семьей так и не смогли с этим справиться. Сначала Украина, а потом Бог выслушали наши молитвы" , — рассказал 38-летний Харим, который приехал в Киев с шестью членами семьи .

Украинцы эвакуировали 96 человек, в том числе группу студентов университета, спонсируемого Ватиканом, и трехлетнего мальчика, раненого во время теракта в кабульском аэропорту в прошлом месяце.

Почти два десятка человек, которые находятся в первоначальном списке эвакуированных украинский, остались в Афганистане. Среди главных причин называют отсутствие действительных проездных документов на момент прибытия в кабульского аэропорта. В целом Украина эвакуировала более 700 человек, в том числе журналистов The Wall Street Journal, Stars and Stripes и USA Today.