Прощай, батарея: какую революцию затеяли ученые

В скором времени мир технологий может кардинально измениться, сообщает Деловая столица.

Журналист The Independent﻿ Энтони Кабертсон пишет о революционной технологии, которая позволит отказаться от батарей в гаджетах.

Ученые презентовали новаторскую систему, которая позволяет электронным устройствам работать без батарей "бесконечно".

Компьютерные инженеры из Северо-Западного университета и Делфтского технологического университета разработали технологию сбора энергии BFree, чтобы позволить устройствам без батарей работать непрерывно, лишь периодически подавая на них энергию.

Эта же команда в прошлом году представила первый в мире Game Boy без батареи, который питается энергией, получаемой от нажатия пользователем кнопок.

Инженеры надеются, что инновационная система BFree поможет сократить количество разряженных батарей, которые становятся электронными отходами на свалках по всему миру.

Она также позволит любителям и участникам движения Maker Movement создавать свои собственные электронные устройства без батареек.

"Сегодня любители практически не имеют возможности разрабатывать устройства без батарей, поэтому мы хотели демократизировать нашу платформу" , — сказал руководитель исследования, доцент кафедры электротехники и компьютерной инженерии Северо-Западного университета, руководивший исследованием Джозая Хестер.

"По всему интернету масса вопросов от производителей о том, как продлить срок службы батареи устройства. И этот вопрос неверен. Мы хотим, чтобы они забыли о батареях и вместо этого думали о более стабильных способах производства энергии".

И чтобы устройство на непостоянно поступающей энергии работало все время, к примеру, когда Солнце скрывается за облаками и не питает солнечную панель, система BFree просто приостанавливает вычисления без потери памяти и необходимости проводить уйму операций перед перезапуском при восстановлении питания.

Данная технология — часть новой тенденции, известной как повсеместные вычисления, которая направлена ​​на то, чтобы сделать вычисления доступными в любое время и в любом месте при помощи устройств и Интернета вещей (IoT).

Исследование ознаменовало собой значительный прогресс в этой области, поскольку устраняет необходимость в батареях, а также в зарядках и замене.

"Многие люди считают, что в IoT будет триллион устройств" , — отмечает Хестер.

"Это означает триллион разряженных батарей или 100 млн человек, которые каждые несколько минут их меняют. Это очень дорого обходится окружающей среде. Но то, что делаем мы, действительно обеспечит энергией, чтобы каждый мог уверенно программировать устройства".

Само исследование было представлено на конференции UbiComp—2021 22 сентября.