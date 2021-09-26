Как отличить хороший кофе от плохого, если вы не специалист

Настоящие ценители кофе знают, что не все что горячее темного цвета и специфического запаха можно назвать кофе. Дискуссии о том, каким же должен быть качественный напиток, сырье для его приготовления, комбинация сортов точатся давно, сообщает РБК-Украина.

Как же определить, какой перед вами кофе, если вы не специалист.

Для кофе важен срок годности

Эксперты говорят, что при покупке кофе следует обращать внимание не так на цену (бытует мнение, что чем дороже тем лучше), сколько на сроки.

Если на упаковке молотого кофе или в зернах, срок годности илди дата обжарки не указаны, такой кофе лучше не брать. Оставьте на полке и кофе, срок годности которого подходит к концу. А если на нем нет специального клапана дегазации, тем более откажитесь от такого напитка.

Арабика или робуста?

Кроме даты обжарки важно соотношение арабики и робусты. Самым популярным является микс из 80% арабики, которая дает вкус и аромат, и 20% робусты (для крепости и снижения кислинки).

Как определить некачественное зерно по внешнему виду?

Эксперты говорят, что некачественное зерно можно легко опознать по внешнему виду. Обычно это ошибки обжаривания - зерна могут быть обуглены по внешней части или в "эмбрионе" зерна, или же в зернах есть круглые впадины, похожие на кратеры.

Кислинка не значит, что вы пьете качественную арабику

По словам специалистов, кислинка действительно является одной из характеристик кофе. В основном она присуща более дорогой арабике, но бывает, что у кофе неприятный кислый вкус из-за того, что зерна недостаточно обжарены. Причиной также может служить отсутствие гигиены - если в кофеварке или кофемашине завелась плесень.

Вот несколько критериев оценки, по которым вы можете определить плохой кофе:

Запах. У только что смолотого и недавно обжаренного кофе будет очень интенсивный запах. Если же в нем чувствуется гниль, плесень, горечь - это плохой кофе.

Вкус. Профессионалы могут сказать, что вкус "богатый", "яркий" или "гармоничный", но обычный потребитель с нетренированными рецепторами определит лишь "вкусно" или "невкусно". Плохой кофе вы определите по неприятному горелому или жженому привкусу - явному признаку дешевых "переобжаренных" зерен.

Послевкусие. Хороший кофе оставляет после себя послевкусие во рту с ароматом, напоминающим шоколад и свежеиспеченный хлеб. Если послевкусие вам приятно - кофе хороший.

Эксперты напомнили также о самом главном правиле кофемана: лучший кофе - тот, который нравится тебе самому.