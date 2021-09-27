Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для всех знаков Зодиака

Эта осень может принести много искренних чувств и счастья многих знакам Зодиака. Кто-то встретит свою любовь, а кто-то - укрепит созданные отношения. Какой будет ваша любовная жизнь на этой неделе с 27 сентября по 3 октября – читайте в статье, сообщает 24 Канал.

Новая неделя принесет одним парам положительные эмоции, а другим – новые конфликты и ссоры. Больше о своих отношениях в ближайшие дни – читайте в любовном гороскопе на неделю.

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовная жизнь Овнов на этой неделе будет удивлять. Вы получите много привязанности от партнера и почувствуете особую атмосферу между вами. Однако вам следует контролировать свои эмоции и не создавать конфликтов, чтобы не навредить отношениям.

Зато в одиноких Овнов все будет довольно стабильно. Вместо того, чтобы грустить из-за одиночества, попробуйте сделать первый шаг в знакомстве. Выскажите заинтересованность людям, которые вас привлекают.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Период с 27 сентября по 3 октября будет очень интересным для любовной жизни Тельцов. В эти дни между вами будет господствовать замечательная атмосфера, и вас ждет сюрприз. Астрологи советуют обсудить все проблемы, это поможет вашим отношениям. На выходных устройте поездку за город или романтический вечер.

А одиноких Тельцов ждет приятный сюрприз. Вы ближе познакомитесь с человеком из вашего близкого окружения, и, возможно, из вас получится хорошая пара.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эта неделя поможет Близнецам пережить недавний конфликт и позволит незабываемо провести время со своим партнером. Это будут замечательные дни, которые принесут вам покой и расслабление. Но вам стоит чаще говорить друг другу о своих чувствах.

А одинокие Близнецы получат шанс на этой неделе найти новую любовь. Главное – не отклонять знакомств и не бояться перемен.

Рак (22 июня – 22 июля)﻿

На этой неделе Раки будут много думать о своих отношениях и чувствах. Вы можете нервничать из-за того, что в ваших отношениях слишком много ссор. Попробуйте реагировать на все спокойнее и не вступать в конфликты со своим партнером. Лучше подготовьте сюрпризы друг другу.

Одинокие Раки должны пересмотреть свои потребности. Если вы хотите встретить новую любовь, то чаще гуляйте с друзьями, посещайте различные события и флиртуйте с другими.

Лев (23 июля – 23 августа)﻿

Любовная жизнь Львов будет состоять прекрасно в ближайшие дни. Ваше настроение будет на высоте, а партнер будет приносить вам искренние эмоции и страсть. Вам стоит ждать приятных сюрпризов, поскольку ваши отношения будут полны романтики на этой неделе. Наслаждайтесь приятными днями и заботой от партнера.

А одинокие Львы на этой неделе проведут несколько дней с человеком из своего прошлого. Но не возлагайте большие надежды на то, что сможете вернуть отношения с бывшим / бывшей, это того не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы на этой неделе будут наслаждаться чувством любимого человека, и это сблизит вас еще больше и поможет решить все проблемы. На выходные запланируйте короткое романтическое путешествие и отдохните с любимым человеком.

Зато одиноким Девам не нужно бояться знакомиться с другими людьми. На этой неделе удача будет на вашей стороне, и вы произведете хорошее впечатление на противоположный пол.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам в ближайшие дни стоит ждать больше романтики и сюрпризов от второй половинки. Будьте искренними друг с другом и поговорите о том, что вас не устраивает в отношениях. И не забудьте сказать, как сильно любите друг друга.

Одиноким Весам не надо волноваться о личной жизни. В конце недели вы получите возможность познакомиться с привлекательной человеком, который очарует вас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы могут в ближайшие дни почувствовать подозрение к своему партнеру, поскольку заметите его / ее странное поведение. В этот период вы будете склонны придумывать себе новые проблемы и ревновать, и этим можно испортить отношения. К выходным попробуйте все решить и обсудите совместные планы на будущее.

Одинокие Скорпионы узнают, что в вас влюблен человек из вашего окружения. Возможно, вам стоит согласиться на свидание, чтобы лучше узнать друг друга.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

На этой неделе партнеры потребуют от Стрельцов больше внимания и времени. Не откладывайте отдых и устройте поездку вместе. Вам стоит обсудить ваши отношения, чтобы решить все недоразумения. И контролируйте свою злость и негатив.

А одиноким Стрельцам пора признаться в любви одному человеку. Не держите это в себе и сделайте первые шаги. Ведь смелые люди всегда имеют счастье, и вам может повезти.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовная жизнь Козерогов будет складываться очень хорошо, и вы получите на этой неделе романтическое настроение. Поэтому вы получите много любви, тепла и страсти. И в очередной раз убедитесь, что рядом с вами именно "ваш человек", поэтому пора начать разговоры о совместном будущем.

Одиноким Козерогам нужно больше выходить из дома, гулять с друзьями и знакомиться с новыми людьми. Вы сможете весело провести время и однажды встретите случайно свою любовь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям стоит наконец прислушаться к своему партнеру. Ваша половинка чем-то обеспокоена, потому перестаньте игнорировать проблему и решите эту ситуацию. Посвятите время своим отношениям и будьте открытыми к любимому человеку. Вы сможете все решить вместе.

А одинокие Водолеи на этой неделе будут много флиртовать и знакомиться с новыми людьми. Это может изменить вашу жизнь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовную жизнь Рыб ждет хороший период, и вы сможете стать еще ближе со своим партнером. Искренний разговор поможет решить проблемы, возникающие между вами. Поэтому устройте "вечер разговоров" и скажите все, о чем думаете. Это поможет изменить отношения к лучшему.

А одинокие Рыбы заметят среди своего окружения человека, который давно хочет подойти к вам и познакомиться поближе. Дайте ему возможность показать свои намерения, возможно, это повлияет на ваше будущее.