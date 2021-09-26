В центре Киева проходит митинг в защиту экологии

На Михайловской площади в центре Киева стартовал Климатический марш 2021, организованный ОО "Екодия", сообщает Громадське радіо.

Несколько человек пришли на акцию с целью напомнить властям о самых больших вызовах для человечества - изменениях климата и природных катаклизмах, связанных с ними.

Уже традиционно на акции люди приходят с причудливыми плакатами.

На этот раз речь идет об экологии, поэтому сейчас можно увидеть надписи: "Ирпеню - климатическую стратегию, а не застройку", "Планета не парник для выращивания доходов", "Переходи на зеленый", "В первую очередь - планета Земля", "Бежать некуда будет ".