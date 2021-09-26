Бутылочки для кормления опасны для детей: исследование

Медики считают, что микропластик попадает в кишечник детей при нагревании бутылочек для кормления, а также от синтетических ковровых покрытий, сообщает N+1.

Американские медики из Университета Нью-Йорка обнаружили в кале годовалых детей в 13 раз больше микропластика, чем в фекалиях взрослых. Исследование опубликовали в Environmental Science & Technology Letters.

В исследовании приняли участие десять взрослых, шесть годовалых детей и три новорожденных. Ученые выявили содержание полиэтилентерефталата и поликарбоната в образцах их стула.

В кале детей содержание ПЭТ оказалось в 13 раз больше, чем в кале взрослых: средняя концентрация ПЭТ в стуле детей равнялась 36 тысячам нанограмм на грамм фекалий, а в кале взрослых - 2,6 тысячи нанограмм на грамм фекалий.

Разница в содержании поликарбоната была не такой значительной. Микропластик нашли и в образцах мекония новорожденных, но в концентрациях меньше порога количественного определения.

Исходя из найденных значений, ученые рассчитали, что в день дети заглатывают 83 тысячи нанограмм ПЭТ на килограмм массы, а взрослые - 5,8 тысячи нанограмм ПЭТ на килограмм массы.

Медики считают, что микропластик попадает в кишечник детей при нагревании бутылочек для кормления, а также от синтетических ковровых покрытий. Авторы добавляют, что заглатывание микропластика может быть опасно, так как мелкие частицы способны проникать в кровоток и вызывать воспаление тканей и клеточную смерть.

Частицы пластика менее пяти миллиметров в диаметре (микропластик) образуются при разрушении более крупных его фрагментов, например при нагревании. Кроме этого, в составе некоторых косметических средств пластик содержится уже в форме микрочастиц. Люди проглатывают такие частицы, не замечая, из-за очень маленьких размеров.