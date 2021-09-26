Певицу Руслану высмеяли в сети за небрежный вид

Украинская певица Наталья Могилевская показала в своем инста-блоге фото с коллегой Русланой. При этом поклонники больше обратили внимания именно на победительницу Евровидения, сообщает УНИАН.

"Драйвовая и неповторимая Руслана! До сих пор помню как она взорвала Евровидение и покорила всех своей энергией" , - подписала кадр Могилевская.

На снимке Руслана позировала в кожаном топе и мини-юбке с заклепками. Фанаты пристально рассмотрели ее фигуру и оценили внешний вид в целом.

"Господи, Руслана - это полный зашквар. После Майдана ее вообще не воспринимаю", "Что с животом?", "О, ужас", "За 20 с лишним лет "творческой" деятельности кроме "гей, гей" ничего нет", "Руслана вечно полуголая как Маугли", "Что у Русланы с маникюром?" , - пишут фаны.

Руслану раскритиковали в сети / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Кто такая Руслана Лыжичко

Руслана - украинская певица, автор-исполнитель и продюсер. Победительница конкурса песни Евровидение в 2004 году, за что в том же году получила звание народной артистки Украины. Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством "Luxen Studio". Почётный гражданин Львова.

В 1998 году вышел дебютный альбом "Звонкий ветер", который получил хорошие оценки критиков. Песня "Світанок" получила приз "Золотая Жар-птица 98" в номинации "Лучшая песня года".