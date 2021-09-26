У Путина отрицают ограничение поставок газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" якобы не ограничивал поставки газа в Европу и "полностью соблюдает взятые на себя обязательства", сообщает Зеркало недели.

"Газпром" полностью соблюдает взятые на себя обязательства, касающиеся поставок газа в Европу, и готов экспортировать еще больше. (…) Более того, он ("Газпром" – ред.) сейчас уже все дополнительные заявки выбрал" , - утверждает Песков интервью российским СМИ.

По словам спикера Путина, "Газпром" заинтересован в новых контрактах. Требования США увеличить прокачку газа через украинскую ГТС Песков назвал "пропагандой со знаком минус".