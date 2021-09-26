Три важных продукта, которые нужно есть каждый день

Безусловно для того, чтобы не иметь проблем со здоровьем и не ощущать авитаминоз, особенно сейчас – в осенний период, нужно обязательно сбалансировано питаться и конечно же, заниматься спортом, сообщает Обозреватель.

Специалисты рекомендуют употреблять как можно больше сезонных овощей – тыква, свекла, морковь, а также ягоды, орехи в которых сейчас наибольше витаминов, но не стоит забывать и о рыбе, мясе, молочных продуктах, крупах без которых питание не может сбалансированным.

Диетолог Екатерина Толстикова поделилась в Instagram﻿ очень полезным постом в котором назвала 3 продукта, которые необходимы организму абсолютно каждый день.

1. Грецкий орех

Грецкие орехи. Источник: pixabay.com

Он содержит кальций, калий, магний, железо, фосфор и другие минералы, а также богат клетчаткой, витаминами A, B, C, D и E. А также его нужно совсем немного съесть для того, чтобы получить необходимое количество полезных витаминов и микроэлементов.

2. Гречневая крупа

Гречневая каша. Источник: pixabay.com

"Она отлично сбалансирована по витаминам и микроэлементах, содержит также белок, быстро готовится и сочетается со многими продуктами" ,– отметила диетолог.

Стоит отметить, что гречка не вызывает нездоровых скачков уровня сахара в крови и не содержит глютена, поэтому подходит для людей с непереносимостью глютена. Также она богата антиоксидантами и минералами и содержит большое количество клетчатки.

3. Белковые продукты

Их стоит разделить на животного и растительного происхождения.

Если вы например, вегетарианец нужно, чтобы в вашем рационе были бобы. А если едите яйца, то эталоном белка бесспорно считают яйца. Их можно приготовить очень вкусно в виде яичницы, омлета и просто сварить, добавить в салат, сделать сэндвич.