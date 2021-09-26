ЕС призвал Белград и Приштину к деэскалации конфликта в Косово

Власти Сербии и Косово должны вывести специальные полицейские подразделения с территории Северного Косово. А также снять блокпосты, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сербии и Косово нужно безоговорочно снизить эскалацию ситуации на местах путем немедленного вывода специальных полицейских подразделений и демонтажа блокпостов. Дальнейшие провокации, односторонние и несогласованные действия недопустимы" , - отметил он.

По его словам, Белград и Приштина должны найти выход из ситуации и договориться о дальнейших действиях.

"ЕС будет активно поддерживать эти усилия. И косовские, и сербские лидеры несут полную ответственность за любые риски для безопасности и благополучия местных общин как в Косово, так и в Сербии. Я подчеркнул это в своих телефонных разговорах с президентом Вучичем и премьер-министром Курти на этой неделе" , - добавил он.

Боррель добавил, что оба главных переговорщиков на днях приедут в Брюссель, что является первым позитивным шагом.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность на фоне протестов косовских сербов против запрета автомобилей на сербских номерах.

НАТО уже обратилось с призывом к немедленной деэскалации в регионе.

Автор: Илона Свиридова