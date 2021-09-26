В Кабмине озвучили причины мизерных пенсий: будет хуже

Мировой демографический тренд и катастрофический уровень теневой занятости в Украине являются причиной мизерных пенсий в Украине. При этом первый фактор в будущем будет только ухудшаться в связи со снижением уровня рождаемости и увеличением продолжительности жизни пожилых людей, сообщает Обозреватель.

Поэтому сегодняшним 40-летним гражданам и тем, кому еще нет 40, стоит задуматься о том, что действующая солидарная система пенсионного обеспечения должна быть дополнена накопительной. В противном случае им не стоит рассчитывать на государственную пенсию в будущем. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко﻿ на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина, который транслировался на You Tube-канале LBTV﻿.

"Основная причина – демографический тренд. Он не является чем-то уникальным в Украине, это мировой тренд – когда рождаемость уменьшается, а продолжительность жизни пожилых людей на пенсии увеличивается" , - пояснил Марченко.

По данным министерства, на сегодняшний день в Украине насчитывается 11 млн пенсионеров, а на работающее населения, которое уплачивает ЕСВ, приходится всего лишь 9,7 млн. Такая ситуация говорит о том, что для финансирования пенсий не хватает ресурса, который формируется исключительно за счет уплаты ЕСВ нынешними работниками.

Министр уверен, в будущем ситуация будет только ухудшаться.

"По прогнозу Мирового банка для всех экономик мира, необеспеченность пенсионных систем до 2050 года будет составлять 400 трлн долларов. Это значит, что действующие пенсионные системы не обеспечены достаточным ресурсом" , - констатировал Марченко.

Вторая причина, по которой государственные пенсии в Украине оказались под угрозой, — это катастрофический уровень теневой занятости в стране. По подсчетам министерства, около 10 млн украинцев работают нелегально.

"Сейчас в Украине насчитывается 29 млн человек в возрасте от 15 до 7 лет, из которых только 14 млн получают хоть какие-то доходы (как активные, так и пассивные). Если убрать отсюда около 3 млн "заробитчан" и еще 2 млн безработных, то остается еще 10 млн экономически активных украинцев, которые остались "вне учета", то есть не проходят по базам учета налоговых органов и, соответственно, официально не платят налоги" , - сообщил Марченко.

Выход из сложившейся ситуации министр видит во внедрении в Украине обязательных пенсионных накоплений и усилении борьбы с нелегальной занятостью.

"Если вывести из тени значительную часть доходов, то не было бы таких перекосов в финансировании Пенсионного фонда и не была бы такая мизерная пенсия" , - резюмировал чиновник.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Такое решение Кабмин принял в начале сентября.