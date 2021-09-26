Что такое выбег автомобиля и о чем он может рассказать

Движение накатом – это очень хороший способ диагностики своего автомобиля. О чем может поведать выбег, сообщает Твоя машина.

Выбег автомобиля — это движение его по инерции с момента отключения двигателя до полной остановки автомобиля. Чтобы измерить выбег, нужна ровная пустая дорога. Лучше проводить тест в сухую погоду. Сначала машину нужно разогнать до 50 км/ч, затем убрать ногу с педали. Если коробка передач механическая, то нужно включить нейтраль. В случае с АКПП делать ничего не нужно.

Также на выбег влияет ветер, поэтому если дорога не защищена деревьями или постройками, то замерять движение автомобиля следует в обоих направлениях пути. Бюджетные легковушки проезжают обычно около 450 метров, дорогие иномарки – до 700 метров. Если есть отклонения от нормы, следует проверить состояние автомобиля.

Так, выбег может уменьшиться из-за полуспущенных шин. Малое давление в покрышках ускоряет их износ и уменьшает управляемость, а также увеличивает расход топлива. Поэтому при снижении выбега стоит первым делом проверить колеса.

Также на выбег могут повлиять настройки схода-развала. Правильный угол схождения обеспечивает устойчивость при движении машины на высокой скорости, а неправильный заставляет колесо тормозить. Помимо выбега указать на это может износ протектора: если стерта внешняя сторона покрышки, то развал колеса неточный. Сбиться настройки могут из-за плохих дорог или ошибок в автосервисе.

Третий фактор – это неисправность тормозных механизмов. При ослаблении одной из колодок ухудшается работа тормозного барабана. Также при поломке тормозов автомобиль может уводить в сторону.

Подшипники тоже влияют на величину выбега. Указать на проблемы может гудение во время езды, происходящее из-за увеличенного трения в ступице колеса. При этом гул снижается при замедлении машины. Если подшипник вовремя не заменить, может пострадать вся ступица. Гудеть могут и подшипники в коробке передач, от их неисправности вырастает нагрузка на трансмиссию.

Выбег может уменьшиться из-за кривизны кузова. Чаще всего геометрия искажается после аварии с сильным столкновением. От удара реперные точки силового каркаса сдвигаются, из-за чего нарушается расположение узлов подвески. Такую поломку уже не исправить, а автомобиль становится небезопасным.