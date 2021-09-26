Хэмилтон одержал сотую победу в карьере и вошел в историю
В Сочи состоялся очередной этап Формулы-1. Победу на Гран-при России одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, сообщает УНИАН.
Британец стартовал в гонке четвертым, но сумел вырвать победу почти на финише.
В борьбе за победу Хэмилтон опередил Ландо Норриса - пилот "Макларена" решил рискнуть и не заезжать в боксы, однако за два круга до финиша резина не выдержала на мокрой от дождя трассе.
Норрис в итоге оказался вне тройки призеров. Вторым финишировал Макс Ферстаппен на "Ред Булл", а третьим - Карлос Сайнс на "Феррари".
Для Хэмилтона это пятая победа в сезоне и сотая в карьере в Ф-1. Он стал первым в истории, кто одержал сто побед.
Гран-при России. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 53 круга
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +53,271
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +1.02,475
4. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1.05,607
5. Валттери Боттас ("Мерседес") +1.07,533
6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.21,321
7. Ландо Норрис ("Макларен") +1.27,224
8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1.28,955
9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.30,076
10. Джордж Расселл ("Уильямс") +1.40,551
Формула-1: результаты сезона
- Хэмилтон вернул себе лидерство в сезоне - у него в активе 246,5 очка. У Ферстаппена - 242,5. Третьим идет Валттери Боттас из "Мерседеса" (151 очко).
- В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 397,5 очка, у "Ред Булл" - 362,5, а у "Макларена" - 233 очка.
- Следующая гонка состоится 10 октября - Гран-при Турции.