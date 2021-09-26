Хэмилтон одержал сотую победу в карьере и вошел в историю

В Сочи состоялся очередной этап Формулы-1. Победу на Гран-при России одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, сообщает УНИАН.

Британец стартовал в гонке четвертым, но сумел вырвать победу почти на финише.

В борьбе за победу Хэмилтон опередил Ландо Норриса - пилот "Макларена" решил рискнуть и не заезжать в боксы, однако за два круга до финиша резина не выдержала на мокрой от дождя трассе.

Норрис в итоге оказался вне тройки призеров. Вторым финишировал Макс Ферстаппен на "Ред Булл", а третьим - Карлос Сайнс на "Феррари".

Для Хэмилтона это пятая победа в сезоне и сотая в карьере в Ф-1. Он стал первым в истории, кто одержал сто побед.

Гран-при России. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 53 круга

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +53,271

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +1.02,475

4. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1.05,607

5. Валттери Боттас ("Мерседес") +1.07,533

6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1.21,321

7. Ландо Норрис ("Макларен") +1.27,224

8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1.28,955

9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.30,076

10. Джордж Расселл ("Уильямс") +1.40,551

Формула-1: результаты сезона