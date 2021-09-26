ПриватБанк рекомендует привязать номер телефона к паспорту

Привязанный к паспорту номер телефона поможет обезопасить средства от завладения мошенниками, сообщает UBR.

Об этом предупредили в государственном ПриватБанке.

В финучреждении указали, что номер телефона граждан является финансовым номером. В частности, банк использует его для идентификации.

"Мошенники могут подделать SIM-карту и отобрать номер… Привяжите номер телефона к паспорту, и ваши средства будут в безопасности" , – указали в госбанке.

Для того чтобы защитить номер, нужно обратиться к мобильному оператору и привязать паспорт к SIM-карте.

"Телефон, подвязанный к паспорту, не так легко отобрать! А с ним и деньги" , – подчеркнули в финучреждении.

Напомним, в августе сотрудники Нацполиции разоблачили жительницу Днепропетровской области, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других граждан. От действий злоумышленницы пострадали около 40 человек, а сумма ущерба превысила 300 тыс. грн. С помощью комплексной социальной инженерии она получала доступ к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтам в соцсетях.