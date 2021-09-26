"Шахтер" - "Интер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

28 сентября донецкий "Шахтер" проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов - "горняки" в Киеве будут принимать итальянский "Интер", сообщает УНИАН.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Интер.

Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером этого матча.

Так, на победу "горняков" дается коэффициент 5,50, тогда как на успех "Интера" - 1,61. Ничья оценивается коэффициентом - 4,30.

Букмекеры почти не сомневаются в том, что "Интер" сможет увезти очки из Украины - коэффициент на это равен 1,17. На то, что "Шахтер" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 2,41.

Шахтер - Интер: перед матчем