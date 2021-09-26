Учителя привиты: в Одессе открываются школы

На выходных школам города удалось преодолеть отметку в 80% вакцинированного персонала, поэтому они могут работать в желтой зоне карантина, сообщает Корреспондент.

На выходных все школы Одессы преодолели 80% отметку вакцинации персонала и теперь смогут продолжить работу в штатном режиме с понедельника. Об этом пишет Думская в воскресенье, 26 сентября.

Все школы Одессы могут продолжать работать, не уходя на дистанционное обучение, заявила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

В частности, на момент введения желтой эпидемической зоны 23 сентября по параметру вакцинации сотрудников не были готовы девять городских школ: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и Европейский лицей. Однако 23 и 24 числа они работали очно, так как все непривитые работники сделали ПЦР-тесты.

"На выходных же они улучшили статистику по прививкам и пересекли 80%-й барьер вакцинации, необходимый для продолжения работы", - сказано в сообщении .

Напомним, что ранее в Украине полностью привились 12% населения. В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.

В то же время на данный момент Украина на втором месте по смертям в Европе. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.