Польша увеличила количество вакансий

В Польше по итогам II квартала 2021 года количество свободных вакансий выросло до 142,8 тыс. Это почти на 30% больше, чем было в I квартале, и на 75,4% больше показателей прошлого года, сообщает UBR.

Об этом свидетельствует информация на сайте статистического ведомства Польши.﻿ Отмечается, что за апрель-июнь в стране было создано 35 тыс. новых рабочих мест (+78% за год). При этом было ликвидировано на 37,5% меньше мест, чем в во втором II 2020 года.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что в Польше спрос на работников из Украины значительно увеличится. Поскольку эта страна является крупнейшим рынком для наших трудовых мигрантов.

В то же время эксперт прогнозирует риски с выдачей виз для работы за границей.

"Уже более трех месяцев продолжаются разбирательства вокруг тендера по выбору визового оператора. Насколько я знаю, контракт действующего визового центра заканчивается в октябре. Куда украинцы будут нести документы – непонятно" , – добавил эксперт.

По его мнению, сейчас спрос на рабочих растет во всем мире, поэтому украинцы могут искать варианты трудоустройства и в других странах. Около 69% крупных компаний в 43 странах сталкиваются со сложностями при закрытии вакансий в 2021 году.