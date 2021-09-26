В НБУ рассказали, как отличить поддельные гривны

Поддельные купюры в Украине встречаются довольно часто, и мошенники обычно используют банкноты крупного номинала – 100, 200 и 500 гривен. Как отмечают в Национальном банке Украины, чаще всего подделывают купюру номиналом в 200 гривен образца 2017 года, сообщает РБК-Украина.

Как отличить фальшивые купюры от настоящих, рассказали в небольшом видео специалисты Нацбанка Украины.

По словам регулятора, у украинских банкнот очень высокий уровень защиты – не менее 20 элементов на каждой купюре. Все их знать не обязательно, но даже знание нескольких из них поможет быстро определить подлинность.

Как отмечают в Нацбанке, чаще всего подделывают купюры номиналом в 200 гривен 2017 года. Но обычно они имеют низкое качество, напечатаны на принтере или ксероксе.

Как определить поддельные купюры

1. Ощупайте тщательно купюру. Банкнотная бумага отличается от обычной рельефной поверхностью.

2. Просветите банкноту против света. Вы должны отчетливо увидеть портрет Леси Украинки, графический знак гривны, а на защитной пленке должна быть видна надпись "200 грн", герб и подчеркнутое обозначение номинала "200".

3. Если изменить угол, под которым вы смотрите на банкноту, то номинал купюры в левом нижнем углу поменяет цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что фальшивые купюры можно сдать в любом отделении банка. Их просто изымают из обращения без возвращения стоимости.

Как отличить фальшивые купюры от настоящих