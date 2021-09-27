Netflix показал трейлеры главных премьер

В субботу, 25 сентября, стриминговый сервис Netflix рассказал о своих новых проектах в рамках первого онлайн-фестиваля "TUDUM: A Netflix Global Fan Event". Во время него пользователям показали трейлеры, клипы и интервью о самых долгожданных фильмах и сериалах, сообщает Обозреватель.

Презентация на YouTube длилась больше трех часов. Далее самые интересные трейлеры киноновинок (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, в эти выходные представители сервиса рассказали о более чем 100 фильмах и сериалах, а также показали 145 звезд, среди которых Генри Кавилл, Крис Хемсворт, Дуэйн Джонсон, Идрис Эльба, Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс, Милли Бобби Браун и другие.

Многих заинтересовали анонсы самых ожидаемых сериалов сезона – "Ведьмак", "Очень странные дела". Трейлеры этих и других интересных проектов Netflix смотрите ниже.

Тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела":

Новые тизеры второго сезона "Ведьмака", также анонсирован выход третьего сезона сериала:

Трейлер нового триллера с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот "Красное уведомление":

Новый трейлер комедии с Леонардо Ди Каприо и Дженифер Лоуренс "Не смотри вверх":

Спин-офф приквел фильма "Армия мертвецов" Зака Снайдера, сериал "Армия воров":

Тизер с новой королевой Елизаветой, которая появится в пятом сезоне сериала "Корона":

Спин-офф "Викингов", сериал "Викинги: Вальгалла":

Продолжение боевика с Крисом Хемсвортом "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (в оригинале Extraction), Extraction-2:

Трейлер четвертого сезона драмы "Озарк":

Тизер сериала "Песочный человек" по графическому роману Нила Геймана "The Sandman":

Полное видео онлайн-фестиваля "TUDUM: A Netflix Global Fan Event":