Речь Зеленского на Генасамблее ООН была одной из сильнейших – Кулеба

Речь президента Владимира Зеленского, произнесенная во время его выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, позволила Украине донести миру сигналы и заручиться поддержкой в укреплении энергетической безопасности страны, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"ООН - это формат, где страны общаются свои сигналы. Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты" , - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Кулеба рассказал о трех важных в отношении угроз "Северного потока-2" двусторонних встречах Зеленского в Нью-Йорке. А также об укреплении энергетической безопасности Украины. В частности, о встрече с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.