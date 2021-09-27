27 сентября 2021 - праздник, приметы и что сегодня нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Всемирный день туризма, День рождения поисковой системы Google, День чешского пива, День подарков миру, сообщает УНИАН.

В Украине - День воспитателя и дошкольных работников, День туризма, в Канаде - День без оправданий, в США - День шоколадного молока, День "Раздавите банку", День благодарности предкам, День говяжьей тушёнки, День семьи, День шарфа, День ведущих утреннего шоу, в Мексике - День окончания войны за независимость, в Туркменистане - День независимости, в Монголии - День телевидения, в Словакии - День железнодорожника, в Израиле - Ошана Раба, в Польше - День Польского подпольного государства, в Бельгии - День французского сообщества, в Эфиопии - Праздник Мескельского креста, на Мадагаскаре - День памяти святого Винсента де Поля.

Памятные даты 27 сентября, годовщины и события

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В 1480 году в этот день правители Испании Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский с санкции папы римского Сикста IV учредили Испанскую инквизицию.

В 1825 году в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч.

В 1854 году пароход "Arctic", идя с Британских островов в Новый Свет, столкнулся с пароходом "SS Vesta[en]" (Франция) и затонул у мыса Рейс. Погибли 350 человек.

В 1905 году величайший физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист Альберт Эйнштейн опубликовал работу "Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?", в которой предлагалось знаменитое E=mc². Это – закон эквивалентности массы и энергии.

В 1937 году в городке Альбион, штат Нью-Йорк, открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.

В 1938 году Сергей Королев, ставший в последствии ведущим конструктором СССР ракетно-космических систем, был приговорен к 10 годам заключения и отправлен на Колыму. Все началось с того, что летом 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения.

Председательствовал на заседании Военной коллегии Верховного суда армвоенюрист Василий Ульрих, "через руки" которого прошли десятки тысяч репрессированных. Осенью 1940 года Королев был переведен в новое место заключения - московскую спецтюрьму НКВД, где под руководством ученого, авиаконструктора Андрея Туполева, также заключенного, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.

Это послужило причиной для перевода Королева в 1942 году в другое КБ тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Королев был освобожден в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 года. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея Павловича всегда была фраза "Шлепнут без некролога".

В 1967 году один из самых больших в мире лайнеров "RMS Queen Mary" был препровожден в Калифорнию, где из него сделали плавучий ресторан и музей.

В 2001 году правительство Норвегии учредило премию за математические исследования - Абелевскую премию.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Также день называют "Вырий", "Третьи осенины", "Ставров день".

Что сегодня нельзя делать

Не разрешается тяжело физически работать, в том числе и по дому: убирать, шить, стирать, вязать. Также лучше не начинать важные дела - все пойдет прахом. Кроме того, сегодня нужно соблюдать строгий пост, а значит не есть мясо, яйца, молочные продукты и рыбу.

Приметы на 27 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дует северный ветер - следующее лето будет теплым;

заморозки - к ранней зиме;

ясно и тепло - холода наступят нескоро;

резко похолодало - весна будет ранней.

Именины 27 сентября

Именины у Ивана, Винцента, Дамианта и Космы.