"Танцы со звездами" 4 выпуск: кто выбыл из проекта

Четвертый выпуск "Танцев со звездами" состоялся 26 сентября и удивил многих зрителей. Звезды имели возможность продемонстрировать свои умения в латиноамериканских танцах, поэтому некоторые превзошли ожидания судей и зрителей, а кто-то наоборот разочаровал. И ими стали Алексей Суровцев и Мария Колосова, сообщает 24 Канал.

В новом выпуске "Танцев со звездами" главный паркет страны покинула пара Алексея Суровцева и Марии Колосовой. Они танцевали ча-ча-ча, однако получили наименьшее количество баллов от зрителей и судей.

Стоит добавить, что в зону риска на этой неделе попали: Евгения Власова и Макс Леонов, Фагот и Екатерина Тришина, Алексей Суровцев и Мария Колосова. К сожалению, шоу продолжилось только для пар Власовой и Фагота.