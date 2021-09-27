Нужно ли "сдавать" налоговой нечестно нажитые биткоины

Собственники криптовалют, в том числе биткоина, не обязаны декларировать эти цифровые активы во время налоговой амнистии – процесса легализации "теневых" сбережений и имущества, сообщает Обозреватель.

Дело в том, что ни по действующему законодательству, ни согласно новому закону "О виртуальных активах", криптовалюты не являются ни деньгами, ни имуществом, ни имущественным правом.

Об этом рассказал юрист, советник адвокатского объединения "ЛНМ" Антон Поляничко. Специалист проанализировал существующий и потенциальный статус криптовалют в Украине.

"Активы физического лица - это денежные активы, имущество и имущественные права. Следовательно, чтобы быть объектом одноразового декларирования, криптоактивы должны принадлежать к одной из этих трех категорий" , – отметил юрист.

Так как криптовалюты, по нынешним законам, точно не являются деньгами, остаются имущество и имущественные права. И этот вопрос регулирует недавно принятый закон "О виртутальных активах".

"Закон содержит определение понятия "виртуальный актив", которое предлагается использовать в украинском законодательстве для обозначения, в частности, криптовалюты... Виртуальный актив - это нематериальное благо, которое является объектом гражданских прав, имеет стоимость и выражен совокупностью данных в электронной форме" , – отметил Поляничко.

Он добавил, что виртуальные активы могут быть обеспеченными и необеспеченными. То есть подтверждать какие-то либо материальные права или нет. При этом практически все криптовалюты не основываются ни на каких сделках, а потому являются необеспеченными виртуальными активами.

Такие активы признаются нематериальным благом. К той же категории относятся, например, права интеллектуальной собственности. В то же время, новый закон приписывает криптовалютам наличие стоимости. Однако это никак не соотносится с положениям Гражданского кодекса, а поэтому может быть предметом только теоретических споров, считает эксперт.

Что можно вывести из "тени"?

Налоговая амнистия началась в Украине с 1 сентября 2021 года. Она продлится год – до той же даты 2022-го.

Нулевую декларацию нужно заполнять тому, кто купил за не задекларированные наличные квартиру площадью более 120 кв. м или машину дороже 2,25 млн грн. Также можно подать "нулевую декларацию" на ценные бумаги или наличку. При этом суммы менее 400 тыс. грн "прощаются" и без уплаты налога.

Чтобы "отбелить" нечестно нажитое имущество и сбережения, нужно заплатить налог. Ставки такие: