"Искала что-то в сумочке": киевлянка устроила масштабное ДТП

В Киеве на Столичном шоссе ночью произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover. Его водитель отвлеклась от движения и влетела в парковочную площадку, сообщает УНИАН.

В салоне также находилась подруга девушки. Она рассказала, что причиной рассеянности стало то, что женщина "искала что-то в сумочке". В результате автомобиль слетел с крутого поворота на зеленую зону, врезавшись в гору шин. После этого он снес ограждение парковочной площадки, задел две припаркованных машины и перевернулся на крышу.