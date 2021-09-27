Курс валют НБУ
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 26 сентября, повысился на 12 коп. до 26.64 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 13 коп. до 31.22 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 сентября 2021 года.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.42 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 12 коп. до 28.81 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 4 коп. до 6.78 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.642200
|EUR
|Евро
|31.215300
|RUB
|Рубль
|0.364940
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.419900
|CHF
|Швейцарский франк
|28.814800
|PLN
|Польский злотый
|6.780200