Курс валют НБУ

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 сентября, повысился на 12 коп. до 26.64 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 13 коп. до 31.22 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 сентября 2021 года.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.42 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп. до 28.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп. до 6.78 за 1 польский злотый.