Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 сентября, повысился на 12 коп. до 26.64 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 13 коп. до 31.22 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 сентября 2021 года.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.42 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп. до 28.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп. до 6.78 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.642200 +0.115
EUR Евро 31.215300 +0.131
RUB Рубль 0.364940
GBP Фунт стерлингов 36.419900 +0.051
CHF Швейцарский франк 28.814800 +0.115
PLN Польский злотый 6.780200 +0.038
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