Старое советское жилье начали скупать по всей стране

Риелторы начали фиксировать повышение спроса на квартиры в домах советской застройки. Причем покупают старое небольшое жилье не только в столице, но и по другим регионам. Но в приоритете, конечно же, крупные города, сообщает UBR.

В целом, как рассказали эксперты рынка, на сегодняшний день более 70% спроса на вторичном рынке приходится именно на малогабаритные квартиры советской типовой застройки.

При этом около 60% из них – это однокомнатные квартиры по цене от $35 тыс. в крупных региональных центрах (Харьков, Днепр, Одесса, Львов) и до $50 тыс. в Киеве. Около 35% спроса составляют двухкомнатные квартиры стоимостью $70-100 тыс.

"Цена на такое жилье зависит от ряда факторов: локация, транспортное удобство, техническое состояние дома и коммуникаций, а также качество внутреннего ремонта. С начала 2021 года малогабаритные квартиры подорожали от 7 до 10% в зависимости от регионального центра и перечисленных технических характеристик", – отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"Однушки" дорожают резвее всего

Популярность "вторички" подмечают и другие эксперты, при этом отмечая, что именно высокая востребованность, высокий спрос являются главными регуляторами цен на такие квартиры.

"Малогабаритные квартиры советской застройки пользуются спросом более чем у 60% покупателей квартир на вторичном рынке", – подчеркнул гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.

Например, с 2018-го по 2020 год стоимость однокомнатных квартир в среднем по стране увеличилась практически на 15%, говорит он.

Топ-областей по удорожанию вторички

Лидерами по удорожанию однокомнатных квартир являются:

Хмельницкая обл. – в среднем удорожание составило 31,5%;

Днепропетровская, Винницкая и Полтавская обл. – 26%;

Ровненская – 24,5%;

Закарпатская – 24%;

Черниговская – 22%;

Киевская – 21%.

В остальных областях рост стоимости "однушек" не превысил 15-20%.

До конца года малогабаритные квартиры могут подорожать в среднем на 2-3%, прогнозирует эксперт. Но многое будет зависеть как от эпидемической составляющей, так и от экономических обстоятельств.

Зачем скупают квартиры

На данный момент не приходится говорить о том, что на рынке наблюдается ажиотаж. Популярность "однушек" и "двушек" всегда была доминирующей на вторичном рынке, отмечают риелторы.

"Это тот тип жилья, который позволяет гражданам решить свою базовую потребность в собственной квартире. Кроме того, около 40% приобретений малогабаритных квартир осуществляется с целью сохранения имеющихся средств и получения дохода от аренды" , – заметил Юрий Пита.

Для сравнения: количество инвестиционных сделок на первичном рынке в сегменте одно- и двухкомнатных квартир, в зависимости от качественных характеристик строящегося объекта, может достигать 80% в Киеве и до 50-60% – в крупных областных центрах.

Ценовой прогноз

Если говорить о перспективе 2022 года, прогнозируют риелторы, в этом сегменте квартир цены будут достаточно стабильны. Среднегодовой рост вряд ли превысит 3-5%.

"Мы считаем, что цены на вторичном рынке на данный момент практически достигли своего экономически обоснованного максимума" , – добавил президент АСНУ.

По оценкам Владимира Шалаева, до конца года стоимость малогабаритных квартир не превысит 10%. То есть в период с 2018-го по 2021 год включительно такие квартиры подорожают на треть.

Что касается дальнейших прогнозов, то, опуская "ковидные" и экономические факторы, можно сказать, что на вторичном рынке жилья наступает период затишья, считают эксперты. А это скажется на средних ценах.