Старое советское жилье начали скупать по всей стране
Риелторы начали фиксировать повышение спроса на квартиры в домах советской застройки. Причем покупают старое небольшое жилье не только в столице, но и по другим регионам. Но в приоритете, конечно же, крупные города, сообщает UBR.
В целом, как рассказали эксперты рынка, на сегодняшний день более 70% спроса на вторичном рынке приходится именно на малогабаритные квартиры советской типовой застройки.
При этом около 60% из них – это однокомнатные квартиры по цене от $35 тыс. в крупных региональных центрах (Харьков, Днепр, Одесса, Львов) и до $50 тыс. в Киеве. Около 35% спроса составляют двухкомнатные квартиры стоимостью $70-100 тыс.
"Цена на такое жилье зависит от ряда факторов: локация, транспортное удобство, техническое состояние дома и коммуникаций, а также качество внутреннего ремонта. С начала 2021 года малогабаритные квартиры подорожали от 7 до 10% в зависимости от регионального центра и перечисленных технических характеристик", – отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.
"Однушки" дорожают резвее всего
Популярность "вторички" подмечают и другие эксперты, при этом отмечая, что именно высокая востребованность, высокий спрос являются главными регуляторами цен на такие квартиры.
"Малогабаритные квартиры советской застройки пользуются спросом более чем у 60% покупателей квартир на вторичном рынке", – подчеркнул гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.
Например, с 2018-го по 2020 год стоимость однокомнатных квартир в среднем по стране увеличилась практически на 15%, говорит он.
Топ-областей по удорожанию вторички
Лидерами по удорожанию однокомнатных квартир являются:
- Хмельницкая обл. – в среднем удорожание составило 31,5%;
- Днепропетровская, Винницкая и Полтавская обл. – 26%;
- Ровненская – 24,5%;
- Закарпатская – 24%;
- Черниговская – 22%;
- Киевская – 21%.
В остальных областях рост стоимости "однушек" не превысил 15-20%.
До конца года малогабаритные квартиры могут подорожать в среднем на 2-3%, прогнозирует эксперт. Но многое будет зависеть как от эпидемической составляющей, так и от экономических обстоятельств.
Зачем скупают квартиры
На данный момент не приходится говорить о том, что на рынке наблюдается ажиотаж. Популярность "однушек" и "двушек" всегда была доминирующей на вторичном рынке, отмечают риелторы.
"Это тот тип жилья, который позволяет гражданам решить свою базовую потребность в собственной квартире. Кроме того, около 40% приобретений малогабаритных квартир осуществляется с целью сохранения имеющихся средств и получения дохода от аренды", – заметил Юрий Пита.
Для сравнения: количество инвестиционных сделок на первичном рынке в сегменте одно- и двухкомнатных квартир, в зависимости от качественных характеристик строящегося объекта, может достигать 80% в Киеве и до 50-60% – в крупных областных центрах.
Ценовой прогноз
Если говорить о перспективе 2022 года, прогнозируют риелторы, в этом сегменте квартир цены будут достаточно стабильны. Среднегодовой рост вряд ли превысит 3-5%.
"Мы считаем, что цены на вторичном рынке на данный момент практически достигли своего экономически обоснованного максимума", – добавил президент АСНУ.
По оценкам Владимира Шалаева, до конца года стоимость малогабаритных квартир не превысит 10%. То есть в период с 2018-го по 2021 год включительно такие квартиры подорожают на треть.
Что касается дальнейших прогнозов, то, опуская "ковидные" и экономические факторы, можно сказать, что на вторичном рынке жилья наступает период затишья, считают эксперты. А это скажется на средних ценах.
"Рост стоимости жилья в зависимости от его качественных характеристик, локации и местонахождения (региона) не превысит 5% в крупных городах и 3% – в остальных региональных центрах", – резюмирует гендиректор группы компаний "Увекон".